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Пожилой брянец отдал «работнице» пенсионного фонда 310 тыс рублей

Опубликовано Вчера, 17:05

Брянская полиция проводит расследование по поводу мошенничества, которое неизвестные совершили в отношении двоих пожилых местных жителей; сумма ущерба составила 675 тысяч рублей.

Первый случай произошел днем 14 декабря в квартире 88-летнего жителя Советского района. Раздался телефонный звонок. Звонила женщина, представившись работницей пенсионного фонда. Сообщила, что пенсионеру якобы положена компенсация в пять тысяч рублей, для получения надо прийти в отделение пенсионного фонда. Мужчина посетовал на здоровье, и неизвестная женщина сразу же пообещала прислать сотрудницу с деньгами на дом. Через 15 минут в дверь постучала псеводоработница. Она рассказала старику о начавшемся обмене денег. Услышав такую новость, мужчина принес все свои 310 тысяч рублей сбережений и обменял на новые.

Через пару дней приехал сын, потерпевший рассказал ему новость. Заподозрив обман, мужчина попросил отца показать ему новые деньги. Оказалось, что все до одной купюры – это билеты «банка приколов».

Подобная ситуация случилась 22 декабря и с 77-летней жительницей дома по улице Горбатова. Пенсионерка лишилась 365 тысяч рублей.

«Уголовное дела были заведены по части 2 статьи 159 «Мошенничество» и части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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