В Навле менеджер салона сотовой связи похитил 83 тыс рублей

Жители Соловьиной рощи теперь обеспечены специальными гигиеническими комплектами, в которые входят пакеты и совочки, с помощью которых владельцы должны убирать за своими животными.

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подвел итоги деятельности компании ОАО «РЖД» в Смоленском регионе в 2018 году.

21 декабря депутаты Смоленского городского совета во время очередной сессии приняли решение об отставке мэра Владимира Соваренко.

21 декабря в Ельне на улице Смоленский большак случился пожар в заброшенном доме, во время которого погиб 64-летний мужчина.

В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.

Житель Смоленска ответит в суде за надругательство и убийство ребенка.

Как выяснили правоохранители, парень, работая менеджером салона сотовой связи, похищал со счетов абонентов деньги, имея доступ к служебным базам данных. Схема, по которой действовал молодой человек, была простой: сперва он с заблокированных номеров перечислял средства на электронный кошелек, а потом выводил на свой лицевой счет. К преступлению приобщил 23-летнюю коллегу.

Брянская полиция предъявила обвинение в краже и неправомерном доступе к компьютерной информации 22-летнему и 23-летней уроженцам поселка Навля.

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