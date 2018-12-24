В Навле менеджер салона сотовой связи похитил 83 тыс рублей
Брянская полиция предъявила обвинение в краже и неправомерном доступе к компьютерной информации 22-летнему и 23-летней уроженцам поселка Навля.
Как выяснили правоохранители, парень, работая менеджером салона сотовой связи, похищал со счетов абонентов деньги, имея доступ к служебным базам данных. Схема, по которой действовал молодой человек, была простой: сперва он с заблокированных номеров перечислял средства на электронный кошелек, а потом выводил на свой лицевой счет. К преступлению приобщил 23-летнюю коллегу.
Уволившись, подозреваемый продолжал красть деньги со счетов абонентов.
В течение пяти месяцев противоправной деятельности с абонентских счетов похитил 83 тыс рублей.
Расследование завершено, уголовное дело направили для рассмотрения в Бежицкий районный суд.
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