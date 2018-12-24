ДТП на Авиационной в Брянске: две легковушки не смогли разъехаться

26 декабря в Брянске на улице Авиационной произошла авария с участием двух легковых автомобилей, фото в соцсетях опубликовали очевидцы.

Инцидент случился около десяти утра у мини-рынка в пятом микрорайоне. Свидетели говорят, две легковушки не поделили дорогу на регулируемом светофоре.

Были ли в ДТП пострадавшие, такой информации нет. Из-за происшествия на дороге образовались пробки. На место прибыли работники Госавтоинспекции.