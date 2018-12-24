Подозреваемые в разбойном нападении на таксиста задержаны в Брянске
Брянская полиция задержала 26-летнего жителя Алтайского края и 38-летнего мужчину из Новгородской области, которые подозреваются в краже.
История случилась 23 декабря. Двое парней в Фокинском районе вызвали такси. 45-летний водитель повез их в поселок Осиновая горка Брянского района. Когда до пункта прибытия осталось около километра, один пассажир попросил притормозить, направив на водителья пистолет. Как только машина остановилась, второй пассажир хотел было накинуть на шею ему ремень безопасности. Но последний, не побоявшись, ударил одного из нападавших по лицу, вытащил ключи из замка зажигания и выскочил из авто. Пробежав некоторое расстояние, таксист оглянулся – погони не было. Он сразу позвонил в полицию. На место прибыли оперативники. Вскоре в пригороде на обочине были задержаны двое мужчин.
В отделении они во всем сознались, объяснили, что работали в Брянске на стройке, снимали квартиру, за которую нечем было платить, поэтому и решились на преступление.
Побег потерпевшего нарушил их планы: денег в салоне не было, добычей злоумышленников стали два мобильных телефона.
Во время обыска полиция изъяла похищенные гаджеты и вернула их законному владельцу. Кроме того, стражи порядка обнаружили довольно реалистично изготовленный муляж револьвера.
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