В Навлинском районе произошла авария с участием маршрутки

26 декабря в поселке Черемушки Навлинского района случилось серьезное ДТП с маршруткой и двумя иномарками, фото в сети опубликовали очевидцы.

Авария произошла около одиннадцати утра. На снимках видно, что у одной из легковушек разбит перед, у другой слегка поврежден; немного пострадала и маршрутка.

Из-за происшествия на дороге образовался затор.

Напомним, 26 декабря в Брянске на Авиационной не смогли разъехаться два легковых автомобиля.