Расследование о зверском избиении пожилой пенсионерки в Клинцах завершено

Брянские следователи собираются передать для утверждения обвинительного заключения прокурору уголовное дело 32-летнего жителя города Клинцы, который обвиняется в жестоком избиении пожилой женщины.

Инцидент произошел утром 16 сентября 2018 года в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Калинина райцентра. Обвиняемый, будучи пьяным, стал избивать пожилую соседку. Последняя попыталась сбежать, тогда он догнал ее во дворе дома, сбил с ног и продолжил наносить удары по различным частям тела. Затем схватил женщину руками за волосы и бил головой о землю.

Спас пенсионерку местный житель. После избиения пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Происшествие получило большую огласку, в связи с чем по инициативе следственного управления материалы проверки прокурор передал из полиции в производство следователей СУ СК. Обвиняемый содержится под стражей, свою вину признает полностью и раскаивается в содеянном.