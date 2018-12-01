В Клинцах 10-летний мальчик, выходя из-за автобуса, попал под иномарку

10-летний школьник получил травмы, угодив под колеса Renault Logan 25 декабря на улице Гутина в Клинцах.

Сообщение из Клинцовской ЦРБ о госпитализации малолетнего пациента сотрудники ГИБДД получили в начале третьего дня. Как выяснилось, у мальчика ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга.

Сама авария случилась в половине второго дня. 60-летний водитель автомобиля Renault Logan двигался со стороны улицы Новая на Калинина и сбил школьника, который вышел на проезжую часть из-за автобуса, стоявшего на остановочной площадке.