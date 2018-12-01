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Недалеко от объездной в Брянске иномарка слетела в яму

Опубликовано Сегодня, 16:01

26 декабря в областной центр пришла непогода, из-за метели с мокрым снегом на дорогах образовалась «каша»; водители жалуются, что в пробках приходится стоять по полчаса из-за ДТП.

Одна из аварий произошла недалеко объездной дороги около трех часов дня. На снимке, опубликованном в соцсети, видно, что белая иномарка по неизвестной причине оказалась в снежной яме.

«Бордовичи. Район Белокаменки», - прокомментировал Алексей Мирный.

«Каким образом он туда залез?» - спросил Валерий Российский.

«Страйк выбил», - ответил, шутя, Сергей Брянский.

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