В Севске разоблачили подпольное казино
Житель Брянска ответит в суде за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием Интернета.
У обвиняемого был опыт проведения незаконных игр, за это его раньше привлекали к уголовной ответственности. Он познакомился с неизвестным мужчиной, который предложил ему открыть казино в Севске. Когда подозреваемый согласился, последний посвятил его в преступный план, где обвиняемому отводилась роль оператора. В обязанности входило впускать игроков в зал, вести учет денег и выплачивать выигрыши.
В марте 2017 года фигурант прибыл в Севск, в офис на улице Ленина д 6, где уже установили 7 персональных компьютеров, подключенных к сети. С мая по сентябрь 2017 года в процессе проведения азартных игр он получал от участников деньги-ставки, вносимые в выбранную клиентом игровую программу «обезьяны», «сейфы», «фрукты», и в случае выигрыша выдавал деньги. Проигранные средства оставались в кассе.
Новости регионов
Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских каникул
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что его дочернее общество – компания ПАО «Центральный телеграф» – закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля.
В 2018 году на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» зафиксирован рост перевозок пассажиров и грузов, реализованы новые проекты, создающие основу для реализации других мегапроектов, а также увеличилась производительность труда. Об этом сегодня рассказал начальник магистрали Владимир Молдавер, подводя итоги уходящего года.
Первичная профсоюзная организация (ППО) Брянскэнерго подвела итоги конкурса «Лучший РЭС Брянскэнерго - 2018», в котором на протяжении года принимали участие все 27 районов электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». Конкурс оценивался по бальной системе. В итоге победителем признан Жирятинский РЭС филиала, набравший 202 балла.
Группа компаний «Надежда» сдала в эксплуатацию новую многоэтажку в ЖК «Академический» (позиция №7). Поздравляем всех счастливых новоселов с этим знаменательным событием и приглашаем в центральный офис за ключами!
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.