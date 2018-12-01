В Севске разоблачили подпольное казино

Житель Брянска ответит в суде за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием Интернета.

У обвиняемого был опыт проведения незаконных игр, за это его раньше привлекали к уголовной ответственности. Он познакомился с неизвестным мужчиной, который предложил ему открыть казино в Севске. Когда подозреваемый согласился, последний посвятил его в преступный план, где обвиняемому отводилась роль оператора. В обязанности входило впускать игроков в зал, вести учет денег и выплачивать выигрыши.

В марте 2017 года фигурант прибыл в Севск, в офис на улице Ленина д 6, где уже установили 7 персональных компьютеров, подключенных к сети. С мая по сентябрь 2017 года в процессе проведения азартных игр он получал от участников деньги-ставки, вносимые в выбранную клиентом игровую программу «обезьяны», «сейфы», «фрукты», и в случае выигрыша выдавал деньги. Проигранные средства оставались в кассе.