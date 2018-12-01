Серьезное ДТП на трассе «Брянск-Киров»: ранен водитель Hyundai Solaris

46-летний водитель Hyundai Solaris получил травмы после аварии с участием Lada Xray и Peugeot Boxer на дороге «Брянск-Киров» 26 декабря.

Инцидент случился около восьми утра на девятом километре упомянутой дороги в Брянском районе. Как объяснили в отделе ГИБДД, 50-летний водитель автомобиля Lada Xray двигался с прилегающей территории и не уступил дорогу Hyundai Solaris под управлением 46-летнего водителя; произошло столкновение. После Hyundai Solaris выскочил на встречку, где столкнулся с Peugeot Boxer под управлением 31-летнего мужчины.

«46-летний водитель Hyundai Solaris ушиб шейный отдел позвоночника, его отпустили с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.