Житель Ростова-на Дону лишился денег при покупке самовара

Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, которую совершили в отношении жителя Ростова-на-Дону.

Мужчина заинтересовался предложением по продаже самовара на одном из профильных интернет-ресурсов. Списался с продавцом, 30-летним жителем Жуковского района, поговорил с ним по телефону и сторговался на семь тысяч рублей за товар. Покупатель перечислил сумму, но кухонную утварь так и не получил. Продавец телефон выключил.

«Первоначальная проверка обстоятельств мошенничества полицейскими Жуковского района позволила выяснить, что мужчина с такими данными на территории области не проживает, а звонок потерпевшему сделан с сим-карты, купленной в Ростове-на-Дону», - сообщили в пресс-службе МВД области.

Всего с 24 по 25 декабря жертвами телефонных и интернет-мошенников стали семь жителей Брянщины, которые перечислили злоумышленникам почти 3 миллиона рублей.