Житель Ростова-на Дону лишился денег при покупке самовара
Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, которую совершили в отношении жителя Ростова-на-Дону.
Мужчина заинтересовался предложением по продаже самовара на одном из профильных интернет-ресурсов. Списался с продавцом, 30-летним жителем Жуковского района, поговорил с ним по телефону и сторговался на семь тысяч рублей за товар. Покупатель перечислил сумму, но кухонную утварь так и не получил. Продавец телефон выключил.
«Первоначальная проверка обстоятельств мошенничества полицейскими Жуковского района позволила выяснить, что мужчина с такими данными на территории области не проживает, а звонок потерпевшему сделан с сим-карты, купленной в Ростове-на-Дону», - сообщили в пресс-службе МВД области.
Всего с 24 по 25 декабря жертвами телефонных и интернет-мошенников стали семь жителей Брянщины, которые перечислили злоумышленникам почти 3 миллиона рублей.
Новости регионов
Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских каникул
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что его дочернее общество – компания ПАО «Центральный телеграф» – закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля.
В 2018 году на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» зафиксирован рост перевозок пассажиров и грузов, реализованы новые проекты, создающие основу для реализации других мегапроектов, а также увеличилась производительность труда. Об этом сегодня рассказал начальник магистрали Владимир Молдавер, подводя итоги уходящего года.
Первичная профсоюзная организация (ППО) Брянскэнерго подвела итоги конкурса «Лучший РЭС Брянскэнерго - 2018», в котором на протяжении года принимали участие все 27 районов электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». Конкурс оценивался по бальной системе. В итоге победителем признан Жирятинский РЭС филиала, набравший 202 балла.
Группа компаний «Надежда» сдала в эксплуатацию новую многоэтажку в ЖК «Академический» (позиция №7). Поздравляем всех счастливых новоселов с этим знаменательным событием и приглашаем в центральный офис за ключами!
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.