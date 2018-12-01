Поиск по сайту
Поиск по сайту

Житель Ростова-на Дону лишился денег при покупке самовара

Опубликовано Сегодня, 11:37

Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, которую совершили в отношении жителя Ростова-на-Дону.

Мужчина заинтересовался предложением по продаже самовара на одном из профильных интернет-ресурсов. Списался с продавцом, 30-летним жителем Жуковского района, поговорил с ним по телефону и сторговался на семь тысяч рублей за товар. Покупатель перечислил сумму, но кухонную утварь так и не получил. Продавец телефон выключил.

«Первоначальная проверка обстоятельств мошенничества полицейскими Жуковского района позволила выяснить, что мужчина с такими данными на территории области не проживает, а звонок потерпевшему сделан с сим-карты, купленной в Ростове-на-Дону», - сообщили в пресс-службе МВД области.

Всего с 24 по 25 декабря жертвами телефонных и интернет-мошенников стали семь жителей Брянщины, которые перечислили злоумышленникам почти 3 миллиона рублей.

Фото
 1040
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Пожилой брянец отдал «работнице» пенсионного фонда 310 тыс рублей
  • Коробка с проводами вместо мобильного: в Брянске раскрыта интернет-афера
  • В Брянске командировочный пригласил женщину в номер и лишился 50 тысяч
  • Брянский губернатор выразил соболезнования в связи с крушением «Боинга» в Ростове
  • С начала года телефонные аферисты обманули 56 брянских пенсионеров
    •
    Новости регионов
    На улице 2-й Верхний Волок в Смоленске обнаружено тело мужчины
    14:03:27 26-12-2018
    26 декабря в областном центре на улице 2-й Верхний Волок местные жители нашли труп мужчины.
    Как смолянам интересно провести новогодние каникулы
    12:58:43 26-12-2018
    Главная ночь года плавно перейдет в длинные новогодние каникулы. Когда будут съедены оливье и «под шубой», возникнет вопрос: «Чем еще можно заняться в новогодние каникулы?»  Предлагаем топ-5 вариантов для проведения зимнего отдыха — полезного, интересного и недорогого.
    Смолянина обвиняют в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки
    18:54:09 24-12-2018
    Житель Смоленска ответит в суде за надругательство и убийство ребенка.
    Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских каникул
    17:47:36 24-12-2018
    В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.
    64-летний мужчина погиб на пожаре в Ельне
    19:21:48 22-12-2018
    21 декабря в Ельне на улице Смоленский большак случился пожар в заброшенном доме, во время которого погиб 64-летний мужчина.
    Мэр Смоленска Соваренко отправлен в отставку
    20:23:29 21-12-2018
    21 декабря депутаты Смоленского городского совета во время очередной сессии приняли решение об отставке мэра Владимира Соваренко.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    Брянские коммунальщики приводят город в порядок после снегопада
    Сегодня, 16:42
    С 2019 года в Брянске подорожает содержание детей в дошкольном учреждении
    Сегодня, 16:28
    В Советском районе ограничат проезд транспорта
    Сегодня, 15:51
    В Брянске недалеко от ЗАГСа образовалась пробка
    Сегодня, 15:15
    В Трубчевском районе один человек заболел свиным гриппом
    Сегодня, 14:44
    Унечские «охотники» за металлом «похозяйничали» на ферме на 300 тыс рублей
    Сегодня, 13:53
    В серьезной аварии под Брянском ранены 9 человек
    Сегодня, 13:42
    В Брянске осудили членов банды, незаконно обналичивших более 29 млн рублей
    Сегодня, 12:55
    Брянские спасатели нашли заблудившуюся в лесу 78-летнюю пенсионерку
    Сегодня, 11:54
    Очистные села Глинищево продают в частные руки
    Сегодня, 11:47
    Ужасная авария недалеко от Брянска: разбился автобус с детьми
    Сегодня, 11:37
    Житель Ростова-на Дону лишился денег при покупке самовара
    Сегодня, 10:56
    Серьезное ДТП на трассе «Брянск-Киров»: ранен водитель Hyundai Solaris
    Сегодня, 10:47
    В Севске разоблачили подпольное казино
    Сегодня, 09:46
    35-летнюю женщину госпитализировали после ДТП под Почепом
    Сегодня, 09:37
    Брянца погубили 12 килограммов конопли
    Сегодня, 08:00
    «Морозные» деревья на бульваре Гагарина в Брянске украсили игрушками
    Сегодня, 07:00
    На Вокзальной в Брянске случилось ДТП с маршруткой и легковушкой
    Вчера, 17:01
    В Фокинском районе открыли главные елки
    Вчера, 16:42
    В Брянске после Нового года возобновят авиарейсы в Петербург
    Вчера, 16:15
    Брянские водители из-за снегопада советуют оставаться дома
    Вчера, 16:01
    Недалеко от объездной в Брянске иномарка слетела в яму
    Вчера, 15:01
    В Брянске выделили места для новогодних фейерверков
    Вчера, 14:24
    В Советском районе Брянска по-новому заработал светофор
    Вчера, 14:17
    Брянца, убившего троих криминальных авторитетов, изолировали от общества на 19 лет
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 15:56
    «Надежда» сдала новый дом в ЖК «Академический» 1
    Сегодня, 11:16
    Работавший в «Мираторге» водитель Воронин осуждён за мошенничество с путевыми листами 1
    Сегодня, 11:13
    «Мираторг» запустил программу стажировок для участников межрегионального студенческого конкурса 1
    Вчера, 17:40
    В микрорайоне «Деснаград» отметили Новый год 1
    Вчера, 15:01
    Властелины энергии и света
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    Брянца, убившего троих криминальных авторитетов, изолировали от общества на 19 лет
    Общество О главном
    Вопиющий случай в брянской детской поликлинике: врач нагрубила пациентке
    Общество О главном
    Вдова посла Карлова раскрыла правду о скандале в Клинцах
    Общество Новость дня
    На бульваре Гагарина в Брянске установили четырехметровые фигуры
    Новости Происшествия
    ЧП в Клетне: тепловоз сошел с рельсов
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама биологически активных добавок

    Реклама биологически активных добавокНа этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.

    Ростелеком новости
    Продано здание Центрального телеграфа в Никитском переулке

    ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о том, что его дочернее общество – компания ПАО «Центральный телеграф» – закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м. Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 м от Московского Кремля. 

    РЖД новости
    Перевозки пассажиров на МЖД выросли на 3,1%, до 739 млн человек в 2018 году

    Перевозки пассажиров на МЖД выросли на 3,1%, до 739 млн человек в 2018 годуВ 2018 году на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» зафиксирован рост перевозок пассажиров и грузов, реализованы новые проекты, создающие основу для реализации других мегапроектов, а также увеличилась производительность труда. Об этом сегодня рассказал начальник магистрали Владимир Молдавер, подводя итоги уходящего года.

    МРСК новости
    Жирятинский РЭС Брянскэнерго лучший по итогам работы за 2018 год

    Жирятинский РЭС Брянскэнерго лучший по итогам работы за 2018 годПервичная профсоюзная организация (ППО) Брянскэнерго подвела итоги конкурса «Лучший РЭС Брянскэнерго - 2018», в котором на протяжении года принимали участие все 27 районов электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». Конкурс оценивался по бальной системе. В итоге победителем признан Жирятинский РЭС филиала, набравший 202 балла.

    РЖД новости
    «Надежда» сдала новый дом в ЖК «Академический»

    «Надежда» сдала новый дом в ЖК «Академический»Группа компаний «Надежда» сдала в эксплуатацию новую многоэтажку в ЖК «Академический» (позиция №7). Поздравляем всех счастливых новоселов с этим знаменательным событием и приглашаем в центральный офис за ключами!


    Опора России
    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировались

    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировалисьОбщественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.