Брянские спасатели нашли заблудившуюся в лесу 78-летнюю пенсионерку

Сотрудники МЧС Брянской области вывели из леса заблудившуюся 78-летнюю женщину.

Информация об исчезновении пенсионерки поступила на дежурный пункт МЧС в среду, 26 декабря. Как выяснилось, на поиски отправился родственник, который тоже потерялся.

На помощь выезжали сотрудники спасательной службы Александр Мацуев, Ярослав Ступачев, Сергей Стефанцов, Дмитрий Селин. В работе задействовали три машины и снегоход. Бабушку госпитализировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.