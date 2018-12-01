Унечские «охотники» за металлом «похозяйничали» на ферме на 300 тыс рублей

Правоохранители Брянской области предъявили обвинение в краже двоим местным жителям, парням 16 и 17 лет.

История случилась в крестьянско-фермерском хозяйстве в деревне Березина Унечского района. Неизвестные похитили четыре металлических транспортера, цепи, элекродвигатели и иные изделия из металла. Пропажу обнаружили во время ревизии в начале декабря. Сумма ущерба составила 300 тыс рублей.

Полиция провела расследование и выяснила, что злоумышленники проникли в помещение через крышу, которая частично обвалилась, и там образовался ход внутрь.

Вскоре подозреваемые были доставлены в отделение, где объяснили, что наведывались на территорию хозяйства в течение пяти месяцев. Металл сдавали в ближайший пункт приема. Вырученные от продажи деньги потратили.

Подозреваемым грозит до пяти лет.