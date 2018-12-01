В Брянске недалеко от ЗАГСа образовалась пробка
27 декабря в областном центре около ЗАГСа на проезжей части образовался затор, причина – на перекрестке перестал работать светофор.
Один из очевидцев опубликовал в соцсетях фото, которое свидетельствует о поломанном оборудовании.
«На ЗАГСе перестал работать светофор, и начался треш. Не суйтесь сюда», - порекомендовал автор поста.
Брянские водители негативно восприняли эту ситуацию, поскольку, по их словам, на место случившегося не сразу прибыл регулировщик.
«А у нас всегда так», - прокомментировал Андрей Громов.
«Они сейчас там стоят. Я 20 минут назад проезжал. Один в машине сидел, а второй стоял и регулировал», - сообщил Александр Волк.
«Если грамотно регулировать, будут быстрей проезжать, чем со светофором», - заметил Олег Елисеев.
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