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51-летняя жительница Клинцовского района лишилась 93 тыс рублей

Опубликовано Сегодня, 07:00

Брянская полиция проводит расследование в связи с тремя случаями аферы, совершенными в отношении местных жителей, которые лишились 114 517 рублей.

Среди пострадавших была и 51-летняя женщина из Клинцовского района, которая поверила в возможность получить многомиллионную компенсацию за покупку фальсифицированных препаратов. Аферисты во время множественных телефонных разговоров убедили ее, что она проходит в качестве потерпевшей по уголовному делу о продаже контрафактных лекарств через интернет, и ей полагается компенсация. Однако размер выплаты зависит от того, сколько комиссионных она заплатит. Злоумышленники гарантировали перечислить ей на карту несколько миллионов, если она переведет на электронный кошелек 93 100 рублей. Женщина согласилась.

К слову, в салоне сотовой связи, где она отправляла деньги, на стене висела памятка об основных способах мошенничеств в сети и по телефону, однако гражданка не обратила на нее внимания. Прошло три дня, денег все не было. Потерпевшая стала беспокоиться, но ей вновь позвонил мнимый адвокат и сообщил о небольшой накладке с оплатой – ей нужно доплатить некоторую сумму, однако тем самым она увеличит размер выплаты.

Поверив в это, потерпевшая начала искать нужную сумму. Женщине вовремя открыла глаза на случившееся дочь, которая и отправила мать к правоохранителям.

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