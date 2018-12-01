В Брянске на Авиационной 15-летняя школьница угодила под автомобиль
15-летняя девочка получила травмы, попав под колеса неустановленного автомобиля в Советском районе Брянска 22 декабря.
Инцидент случился у дома №11а на Авиационной. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, личность водителя не установлена. Известно, что он сбил девочку и скрылся.
По словам правоохранителей, есть версия, что это была серебристая машина марки Renault Duster.
У пострадавшей ушиб правой стопы. Медики, назначив лечение, отпустили ее домой.
«Всех, кто что-то знает об этом ДТП, просят позвонить по телефонам: 74-71-02 или 74-85-33», - сообщили в пресс-службе ведомства.
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