В Брянске на «зебре» 26-летняя девушка попала под машину
26-летняя девушка 27 декабря получила травмы во время ДТП с иномаркой на перекрестке улиц Фокина и Крахмалева в областном центре.
Сама авария случилась на «зебре». Как рассказали в отделе ГИБДД, иномарка Kia сбила гражданку, пересекавшую проезжую часть.
У пострадавшей ушиб колена. По словам сотрудников полиции, автомобилист во время происшествия был трезвым.
Напомним, 22 декабря в Советском районе Брянска 15-летняя девочка получила телесные повреждения, попав под автомобиль.
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