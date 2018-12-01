В Брянске на «зебре» 26-летняя девушка попала под машину

26-летняя девушка 27 декабря получила травмы во время ДТП с иномаркой на перекрестке улиц Фокина и Крахмалева в областном центре.

Сама авария случилась на «зебре». Как рассказали в отделе ГИБДД, иномарка Kia сбила гражданку, пересекавшую проезжую часть.

У пострадавшей ушиб колена. По словам сотрудников полиции, автомобилист во время происшествия был трезвым.

Напомним, 22 декабря в Советском районе Брянска 15-летняя девочка получила телесные повреждения, попав под автомобиль.