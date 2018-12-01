Шокирующая история в Клинцах: мужчина зверски избил супругу

Следком Брянской области завершил расследование уголовного дела 39-летнего жителя села Займище города Клинцы, который обвиняется в умышленном убийстве.

Инцидент произошел вечером 10 июня 2018 года. Мужчина, будучи пьяным, поссорился с 43-летней сожительницей, а затем избил до смерти руками, ногами и деревянной палкой. После этого он пошел спать, а утром обнаружил женщину у крыльца без признаков жизни.

По словам свидетелей, муж ее и раньше крепко избивал, но она категорически отказывалась обращаться по данному поводу в полицию.

Уголовное дело передано в суд.