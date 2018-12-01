Во время пожара в Клинцах пострадал один человек

27 декабря на улице Семашко в городе Клинцы случилось возгорание в жилом доме №16, пострадал человек.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурному МЧС. Спасатели сразу же выехали на место и ликвидировали пламя. Ожоги получил один человек. Кроме этого, повредилась комнату частного дома на площади восьми квадратных метров.

Причины случившегося установят эксперты.

Напомним, 23 декабря в поселке Нетьинка Брянского района случился пожар, пострадал один человек.