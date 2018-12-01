В Бежицком районе 39-летняя пассажирка пострадала в автобусе

27 декабря на улице Нахимова Бежицкого района Брянска произошел неприятный инцидент - в городском автобусе №25 упала пассажирка.

Известно, что женщине 39 лет. Как объяснили сотрудники Госавтоинспекции, 43-летний водитель «Лиаза» ехал по Литейной с Ново-Советской на улицу Ульянова. Мужчина резко затормозил, и женщина упала.

У пострадавшей ушиб позвоночника и головы. Она уже дома с назначением лечения.

В связи с ДТП правоохранители проводят проверку.

Напомним, 36-летняя пассажирка автомобиля Ford TRANSIT получила травмы во время ДТП с участием Renault Megan 21 декабря на улице Ульянова.