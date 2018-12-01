«Камаз» столкнулся с «ВАЗом» в Брасовском районе, есть раненый
36-летний пассажир «ВАЗа 2104» 27 декабря получил травмы во время аварии с «Камазом-65115» в Брасовском районе.
Само происшествие случилось около семи утра 438 км автодороги «Украина».
По предварительным данным, 49-летний водитель «Камаза-65115», делая разворот, врезался «ВАЗ-2104» под управлением 37-летнего водителя, который двигался со стороны Брянска в Севск.
«В результате 36-летний пассажир отечественной легковушки получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом лодыжки левой голени, ушибленную рану кисти, рану левого предплечья, гематому лба; его госпитализировали», - сообщили в отделе ГИБДД.
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