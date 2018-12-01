В Брянске 15-летняя падчерица нашла «тайник» отчима
Брянская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с кражей, которую совершила 15-летняя школьница.
Потерпевший 37-летний мужчина из Фокинского района обратился в полицию, заявив о пропаже 10 тыс рублей. По его словам, деньги исчезли в течение четырех последних дней, поскольку именно такой период он не проверял карман висящего в шкафу пальто.
Правоохранители провели расследование и выяснили, что похитить сумму могла 15-летняя падчерица потерпевшего. Причина – появились свидетели, которые рассказали, что накануне кражи девушка «сорила» деньгами. В отделении школьница признала вину, объяснив, что денег на покупку еды и напитков для вечеринки с друзьями не было, поэтому она и решилась на преступление.
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