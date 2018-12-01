В Брянске перед судом ответит житель Рязани, похитивший 23, 4 млн рублей
48-летнего жителя Рязани обвиняют в мошенничестве, совершенном в предпринимательской сфере на крупную сумму; заместитель прокурора Брянской области утвердил по уголовному делу мужчины заключение.
Документ передали в Советский райсуд.
С февраля по декабрь 2017 года генеральный директор фирмы с помощью обмана и злоупотребления доверием не исполнил взятые на себя договорные обязательства по заключенным на территории Брянска с четырьмя юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем договорам поставки нефтепродуктов. В итоге он похитил полученные от них 23,4 млн рублей.
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