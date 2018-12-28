50-летняя пассажирка Audi 100 попала в больницу после ДТП в Новозыбкове

28 декабря произошло ДТП на улице Первомайской в Новозыбкове с участием двух иномарок BMW 320 и Audi 100, пострадала 50-летняя женщина.

У пассажирки автомобиля Audi 100 - ушибленная рана теменной части головы слева, сотрясение головного мозга; медики ее отпустили домой с назначением лечения.

Сама авария случилась в половине шестого вечера. 22-летний водитель BMW 320 ехал со стороны Комсомольской в сторону Кубановской. Поворачивая налево на парковку, он не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Audi 100 под управлением 33-летнего водителя.