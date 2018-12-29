Трагедия на трассе в Брянском районе: погибли три человека

Водитель легковушки Kia Ceed и две пассажирки получили смертельные травмы во время ДТП с участием Volvo на трассе «Орел-Смоленск» в Брянском районе 30 декабря.

Инцидент случился в половине двенадцатого дня на 156-м километре дороги. 48-летняя женщина-водитель Kia Ceed, двигаясь со стороны Смоленска, выехала на встречку и столкнулась с тягачом Volvo с полуприцепом.

«В результате происшествия водитель легкового автомобиля и две ее пассажирки скончались», - сообщили в пресс-службе УМВД области.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.