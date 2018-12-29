Жительница Брянска, желая получить «бесплатный сыр», лишилась 7 тыс рублей
Брянская полиция проводит расследования в связи с четырьмя фактами мошенничества, которые были совершены в отношении местных жительниц, лишившихся почти 100 тыс рублей.
Первый случай произошел с 63-летней женщиной из Брянского района. В соцсети она получила сообщение о том, что пенсионерам, которые пользуются банковскими картами, банк дарит 2019 рублей. Для получения денег необходимо было выслать реквизиты с CV-код. Желая получить «бесплатный сыр», пенсионерка лишилась всех сбережений – 7 тысяч рублей.
Второй инцидент случился с чиновницей одной из федеральных структур. Ей на рабочий телефон позвонил неизвестный, который представился ее московским начальником и потребовал перезвонить коллеге, которому срочно нужна помощь для лечения больного ребенка.
Мнимый коллега попросил одолжить ему деньги, после этого она перечислила 65 тыс рублей. Когда женщина попыталась отчитаться перед руководителем о выполненном задании, он ответил, что никаких поручений не было, и в Брянск не звонил.
Еще два случая произошли по классической схеме мошенничества. У двух жительниц Брянска сняли все деньги со счетов, поскольку они поверили мужчине, звонившему с обычного мобильного телефона.
В обоих случаях неизвестный представлялся сотрудником службы безопасности банка и сообщал, что с карты списаны деньги, поэтому банк ее заблокировал. Для разблокировки необходимо было назвать все реквизиты, что две дамы и сделали. 14 тыс 310 рублей ушли по звонку из Южно-Сахалинска, а 12 тысяч рублей пришли неизвестному в Самарскую область.
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