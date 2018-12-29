Под Карачевом пострадала водитель Nissan Qashqai
30 декабря на трассе «Орел-Смоленск» в Карачевском районе случилась авария с участием Nissan Qashqai и авто IVECO, пострадала водитель первой иномарки.
У 27-летней автомобилистки Nissan Qashqai - тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом левого предплечья, кома; ее госпитализировали.
Само ДТП произошло около 03.50 на 91 км автодороги. По предварительной информации, водитель Nissan Qashqai ехала в сторону Орла и, не справившись с управлением, выскочила на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезалась в машину IVECO под управлением 22-летнего парня.
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