Пожар в Клинцах: горели дом, баня и сарай
30 декабря в Клинцах Брянской области произошел большой пожар, на помощь выезжали спасатели на трех автоцистернах.
Инцидент случился около десяти вечера. Выяснилось, что горел частный дом на улице Кремка. За 10 минут огнеборцы прибыли и приступили к тушению пламени, которое охватило крышу дома, а также баню и сарай, находившиеся под одной кровлей.
Огонь погасили в 23:17.
Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты.
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