Пожар в Клинцах: горели дом, баня и сарай

В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.

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26 декабря на трассе «Плоское – Приволье – Ордовка – Комиссарово – Сутоки» в Смоленской области случилась авария с участием Renaut, погиб 49-летний мужчина.

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