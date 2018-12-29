На трассе в Навлинском районе произошло ДТП с иномарками, есть пострадавшая
53-летняя пассажирка автомобиля Skoda Octavia получила травмы во время ДТП с участием иномарок Honda CR-V и Skoda Octavia 30 декабря на дороге в Навлинском районе.
Авария случилась около пяти вечера. Как сообщили в отделе ГИБДД, 56-летний водитель автомобиля Honda CR-V на пересечении трассы «Украина-Пролысово-Гавань» улицей Промышленная поселка Навля не уступил дорогу и столкнулся с Skoda Octavia под управлением 31-летнего водителя.
В результате ДТП 53-летняя женщина из Skoda Octavia с диагнозом тупая травма живота была доставлена в больницу, позже врачи назначили ей лечение и отпустили домой.
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