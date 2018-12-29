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На пожаре в поселке Меловка заживо сгорели два человека

Опубликовано Сегодня, 21:10

В поселке Меловка Жуковского района 31 декабря произошел серьезный пожар, погибли двое.

Инцидент случился около десяти утра. На помощь выезжали спасатели 34-й части, а также подразделения ОП «Пеклино» на двух автоцистернах. Как оказалось, горела кровля бытовки для рабочих. Через 25 минут огнеборцы погасили пламя.

Во время разбора и проливки конструкций спасатели нашли тела двух мужчин.

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