На пожаре в поселке Меловка заживо сгорели два человека

В поселке Меловка Жуковского района 31 декабря произошел серьезный пожар, погибли двое.

Инцидент случился около десяти утра. На помощь выезжали спасатели 34-й части, а также подразделения ОП «Пеклино» на двух автоцистернах. Как оказалось, горела кровля бытовки для рабочих. Через 25 минут огнеборцы погасили пламя.

Во время разбора и проливки конструкций спасатели нашли тела двух мужчин.