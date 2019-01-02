В Сураже двое молодых парней попали в больницу из-за неизвестного водителя
2 января в Сураже произошла авария, в результате которой пострадали двое молодых людей.
Инцидент случился на улице Вокзальной около семи вечера. По предварительным данным, неустановленный автомобилист на неизвестной машине сбил двух парней 17 и 18 лет, которые находились на краю проезжей части.
У 18-летнего пешехода - перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица, подкожные гематомы; ему назначили амбулаторное лечение. У 17-летнего парня - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом свода и основания черепа, травма головы, внутричерепная гематома; его госпитализировали.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
В 2018 году на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» зафиксирован рост перевозок пассажиров и грузов, реализованы новые проекты, создающие основу для реализации других мегапроектов, а также увеличилась производительность труда. Об этом сегодня рассказал начальник магистрали Владимир Молдавер, подводя итоги уходящего года.
27 декабря, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел пресс-конференцию в пресс-центре международной информационной группы «Интерфакс».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.