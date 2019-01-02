В Сураже двое молодых парней попали в больницу из-за неизвестного водителя

2 января в Сураже произошла авария, в результате которой пострадали двое молодых людей.

Инцидент случился на улице Вокзальной около семи вечера. По предварительным данным, неустановленный автомобилист на неизвестной машине сбил двух парней 17 и 18 лет, которые находились на краю проезжей части.

У 18-летнего пешехода - перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица, подкожные гематомы; ему назначили амбулаторное лечение. У 17-летнего парня - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом свода и основания черепа, травма головы, внутричерепная гематома; его госпитализировали.