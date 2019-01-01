В Стародубском районе автоледи на Mitsubishi протаранила «буханку»

51-летний водитель «УАЗа-330302» и 36-летний пассажир Mitsubishi получили травмы во время ДТП, которое случилось 2 января на трассе «Брянск-Новозыбков-Погар» в Стародубском районе.

Водителю «буханки» врачи поставили диагноз - открытая рана правой голени, ушиб мягких тканей коленного сустава, а также мягких тканей левого плеча, ему назначили амбулаторное лечение.

У 36-летнего пассажира Mitsubishi OUTLANDER скальпированная рана лица, закрытая черепно-мозговая травма; в приемном покое «Погарской ЦРБ» ему назначено амбулаторное лечение.

Сама авария случилась около одиннадцати утра на 44-м километре.

36-летняя женщина-водитель Mitsubishi ехала из Брянска в Погар и, не справившись с управлением, выскочила на встречку, где столкнулась с «УАЗом-330302».