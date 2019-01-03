Жительница Брянска лишилась 25 тыс рублей, выручая родственника

Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, которую 2 января 2019 года совершили в отношении 63-летней жительницы Бежицкого района; в итоге женщина лишилась своих сбережений.

Мошенник позвонил на домашний телефон пенсионерки, представившись сотрудником силовой структуры. В жесткой форме сообщил, что ее родственник совершил тяжкое преступление, однако уголовной ответственности можно избежать, для этого необходимо заплатить нужную сумму. Испуганная женщина полностью выполнила указания мнимого полицейского и перевела через терминал экспресс-оплаты 25 тыс рублей на мобильный, зарегистрированный в Новосибирской области.

Через некоторое время пенсионерка позвонила родственнику, от которого узнала, что с ним все в порядке, и он ни в какие неприятности не попадал.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД области.