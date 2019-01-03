В Володарском районе «жарким» выдался банный день
4 января в Володарском районе Брянска произошел пожар в частной бане, пострадавших не было.
Инцидент произошел около часа дня. Информацию о возгорании спасатели четвертой части получили в начале второго. Через десять минут они прибыли по адресу на двух автоцистернах. Как оказалось, горела деревянная баня размером 5х4 метра.
«На тушение подан один ручной ствол. В 13.41 пламя локализовали, в 13.49 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Пострадавших не было. Причина выясняется.
Напомним, 3 января загорелся дом в поселке Локоть, едва не погиб человек, его вовремя вывели наружу спасатели.
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