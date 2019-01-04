На Ново-Советской в Брянске во время ДТП с «ВАЗом» пострадал 6-летний ребенок
35-летний водитель «ВАЗа-2114» и 6-летний пассажир 4 января получили травмы во время аварии с участием Honda CR-V в Брянске на Ново-Советской.
У пострадавшего водителя сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и шейного отдела позвоночника, его отпустили с назначением лечения.
6-летний ребенок получил ушиб левого лучезапястного сустава; медики, назначив лечение, отпустили его домой.
«45-летний водитель автомобиля Honda CR-V от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Само происшествие случилось в начале восьмого вечера.
45-летний водитель автомобиля Honda CR-V, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал с Почтовой на Литейную и, не справившись с управлением, выскочил на встречку, где столкнулся с «ВАЗом-2114».
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