На Ново-Советской в Брянске во время ДТП с «ВАЗом» пострадал 6-летний ребенок

35-летний водитель «ВАЗа-2114» и 6-летний пассажир 4 января получили травмы во время аварии с участием Honda CR-V в Брянске на Ново-Советской.

У пострадавшего водителя сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и шейного отдела позвоночника, его отпустили с назначением лечения.

6-летний ребенок получил ушиб левого лучезапястного сустава; медики, назначив лечение, отпустили его домой.

«45-летний водитель автомобиля Honda CR-V от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Само происшествие случилось в начале восьмого вечера.

45-летний водитель автомобиля Honda CR-V, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал с Почтовой на Литейную и, не справившись с управлением, выскочил на встречку, где столкнулся с «ВАЗом-2114».