В Брянском районе 51-летняя автоледи протаранила электроопору

6 января в Брянском районе произошла авария с участием иномарки Volkswagen Polo, пострадали два человека – водитель и пассажир.

У 51-летней автоледи закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области, перелом лучевой кости левого предплечья; ее госпитализировали. 51-летний пассажир получил ушибленную рану лобной области, его уже отпустили с назначением лечения.

Инцидент случился около 12:25 на 13 км автодороги «Обход Брянска». По предварительным данным, 51-летняя женщина-водитель Volkswagen Polo ехала из Орла в сторону Смоленска и, не справившись с управлением, врезалась в электроопору.