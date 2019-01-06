Брянскому сторожу за злую шутку перед Рождеством грозит наказание

Брянские полицейские 5 января задержали ранее судимого 67-летнего местного жителя, сторожа одного из коммерческих предприятий, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Звонок был получен в 14:30. Мужчина сообщил, что один из районов областного центра заминирован.

Специализированные группы, куда вошли сотрудники полиции, федеральной службы безопасности, МЧС и медработников подняли по тревоге.

Параллельно с этим правоохранители совместно с УФСБ России по Брянской области вели работу по установлению личности и местонахождению «телефонного террориста». Задержанным оказался ранее судимый 67-летний местный житель. Свой поступок мужчина мотивировал желанием пошутить.

В отношении злоумышленника составили протоколы о привлечении его к административной ответственности по статье 20.1. «Мелкое хулиганство» и статье 20.20 «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

«Отдел дознания №3 УМВД на злоумышленника завел уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе МВД региона.

Подозреваемому грозит до 500 000 рублей штрафа либо ограничения свободы сроком до трех лет.