Брянскому сторожу за злую шутку перед Рождеством грозит наказание
Брянские полицейские 5 января задержали ранее судимого 67-летнего местного жителя, сторожа одного из коммерческих предприятий, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Звонок был получен в 14:30. Мужчина сообщил, что один из районов областного центра заминирован.
Специализированные группы, куда вошли сотрудники полиции, федеральной службы безопасности, МЧС и медработников подняли по тревоге.
Параллельно с этим правоохранители совместно с УФСБ России по Брянской области вели работу по установлению личности и местонахождению «телефонного террориста». Задержанным оказался ранее судимый 67-летний местный житель. Свой поступок мужчина мотивировал желанием пошутить.
В отношении злоумышленника составили протоколы о привлечении его к административной ответственности по статье 20.1. «Мелкое хулиганство» и статье 20.20 «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
«Отдел дознания №3 УМВД на злоумышленника завел уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе МВД региона.
Подозреваемому грозит до 500 000 рублей штрафа либо ограничения свободы сроком до трех лет.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
В 2018 году на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» зафиксирован рост перевозок пассажиров и грузов, реализованы новые проекты, создающие основу для реализации других мегапроектов, а также увеличилась производительность труда. Об этом сегодня рассказал начальник магистрали Владимир Молдавер, подводя итоги уходящего года.
27 декабря, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел пресс-конференцию в пресс-центре международной информационной группы «Интерфакс».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.