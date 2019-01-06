73-летняя жительница Клинцов осталась к Рождеству без сбережений
Клинцовская полиция задержала 23-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в отношении 73-летней пенсионерки.
4 января потерпевшая возвращалась из магазина и потеряла свою банковскую карту. В тот же вечер ее случайно нашел молодой человек. На карте было 27 тысяч рублей – все эти деньги парень потратил на спиртное и продукты, которые купил в разных магазинах, пользуясь системой бесконтактного расчета. За оставшиеся средства он покутил в местном кафе, щедро угощая случайных знакомых.
Пожилая женщина не обращала внимания на смски о списании, а пропажу кредитки обнаружила только утром.
Личность подозреваемого установили в течение нескольких часов.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в пресс-службе МВД области.
Подозреваемому грозит до пяти лет.
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