В Клетнянском районе во время пожара в доме пострадал человек

8 января в поселке Бульшево Клетнянского района произошел пожар в частном доме, в результате пострадал человек.

Информацию о возгорании спасатели 21-й части и ОП «Бульшево» получили в 16:17. Через три минуты на двух автоцистернах они прибыли на место. Как выяснилось, горел частный дом размером 9х9 квадратных метров.

«На тушение работало два ручных ствола. В 17.40 пламя локализовали, в 18.08 ликвидировали. Есть пострадавший», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Причина устанавливается.