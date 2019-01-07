В Клетнянском районе во время пожара в доме пострадал человек
8 января в поселке Бульшево Клетнянского района произошел пожар в частном доме, в результате пострадал человек.
Информацию о возгорании спасатели 21-й части и ОП «Бульшево» получили в 16:17. Через три минуты на двух автоцистернах они прибыли на место. Как выяснилось, горел частный дом размером 9х9 квадратных метров.
«На тушение работало два ручных ствола. В 17.40 пламя локализовали, в 18.08 ликвидировали. Есть пострадавший», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Причина устанавливается.
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