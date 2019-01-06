В селе Супонево горел склад

26 декабря на трассе «Плоское – Приволье – Ордовка – Комиссарово – Сутоки» в Смоленской области случилась авария с участием Renaut, погиб 49-летний мужчина.

Для удобства смолян в новогоднюю ночь организуют дополнительное движение трамваев по маршрутам № 2 «ул. П. Алексеева - ул. Багратиона» и № 4 «ул. П. Алексеева - мкр.Ситники».

В ночь с 31 декабря на 1 января в Смоленске случилась авария с участием трамвая, об этом сообщила группа «Смоленский транспорт» в соцсетях.

3 января в Велиже на улице Кропоткина случился пожар в жилом доме, во время которого могла погибнуть местная жительница.

5 января в Смоленской области на окружной случилась авария с участием «ВАЗа 2112», обошлось без пострадавших.

8 января в Починковском районе случилась страшная авария с участием двух «ВАЗов» и иномарки Volkswagen, пострадали люди.

В начале восьмого утра 9 января произошло возгорание частной бани в селе Мглин на 3-м переулке Первомайский. Пламя тушили огнеборцы 45-й части, прибывшие на двух автоцистернах. Пожар ликвидировали за 9 минут.

Инцидент случился около 13:40. Спасатели на трех автоцистернах сразу прибыли на место происшествия. Выяснилось, что горела кровля склада на площади 15 квадратных метров.

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