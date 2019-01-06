В Почепском районе легковое авто столкнулось с трактором

января в Почепском районе произошла авария с трактором и легковушкой, пострадал 19-летний пассажир последнего транспорта.

Инцидент случился на 87-м километре трассы «Брянск-Новозыбков» около двух часов дня. По предварительным данным, 20-летний водитель LADA Priora ехал со стороны Новозыбкова в Брянск и столкнулся с трактором Axion с прицепом под управлением 25-летнего водителя.

«В итоге пострадавшего 19-летнего парня из LADA Priora с диагнозом рваная рана подбородка, резаная рана щеки, ушиб челюсти, сотрясение головного мозга доставили в больницу, затем отпустили с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.