24-летняя девушка пострадала в Брянске во время ДТП с тремя легковушками
7 января в областном центре на улице Красноармейской произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, пострадала 24-летняя пассажирка.
Авария случилась днем около дома №156. Водитель машины Kia Rio не соблюдал расстояние между транспортными средствами и врезался в автомобиль Lada, который столкнулся со стоявшим впереди Vortex Tingo.
Пострадавшая девушка обратилась за помощью медиков на следующий день после ДТП. Врачи поставили ей диагноз «ушиб позвоночника».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
В 2018 году на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» зафиксирован рост перевозок пассажиров и грузов, реализованы новые проекты, создающие основу для реализации других мегапроектов, а также увеличилась производительность труда. Об этом сегодня рассказал начальник магистрали Владимир Молдавер, подводя итоги уходящего года.
В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги работы во время новогодних праздников. Благодаря тщательной проведенной подготовительной работе, грамотному руководству и высокому профессионализму, на протяжении этого периода энергетики смогли обеспечить надежное электроснабжение потребителей всех регионов операционной ответственности Общества (осуществляет свою деятельность в 20 субъектах РФ).
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.