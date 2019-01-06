24-летняя девушка пострадала в Брянске во время ДТП с тремя легковушками

7 января в областном центре на улице Красноармейской произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, пострадала 24-летняя пассажирка.

Авария случилась днем около дома №156. Водитель машины Kia Rio не соблюдал расстояние между транспортными средствами и врезался в автомобиль Lada, который столкнулся со стоявшим впереди Vortex Tingo.

Пострадавшая девушка обратилась за помощью медиков на следующий день после ДТП. Врачи поставили ей диагноз «ушиб позвоночника».