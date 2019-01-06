Брянский подросток, поссорившись с приятелем, оставил послание на памятнике
Красногорская полиция возбудила уголовное дело в связи со случаем вандализма, который произошел в конце сентября 2018 года.
Инцидент случился в поселке городского типа Красная Гора. Подросток написал черным маркером нецензурное слово на памятнике истории.
Злоумышленника установили благодаря записям с камер наблюдения. В отделении он признал свою и вину, рассказав, что толкнуло его на этот шаг. Как оказалось, в тот день он поссорился с другом: разозлившись после конфликта, оставил оскорбительное послание на находившемся поблизости монументе.
За вандализм несовершеннолетнему грозит штраф либо привлечение к обязательным или исправительным работам.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама биологически активных добавок
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
В 2018 году на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» зафиксирован рост перевозок пассажиров и грузов, реализованы новые проекты, создающие основу для реализации других мегапроектов, а также увеличилась производительность труда. Об этом сегодня рассказал начальник магистрали Владимир Молдавер, подводя итоги уходящего года.
В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги работы во время новогодних праздников. Благодаря тщательной проведенной подготовительной работе, грамотному руководству и высокому профессионализму, на протяжении этого периода энергетики смогли обеспечить надежное электроснабжение потребителей всех регионов операционной ответственности Общества (осуществляет свою деятельность в 20 субъектах РФ).
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.