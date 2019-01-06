Брянский подросток, поссорившись с приятелем, оставил послание на памятнике

Красногорская полиция возбудила уголовное дело в связи со случаем вандализма, который произошел в конце сентября 2018 года.

Инцидент случился в поселке городского типа Красная Гора. Подросток написал черным маркером нецензурное слово на памятнике истории.

Злоумышленника установили благодаря записям с камер наблюдения. В отделении он признал свою и вину, рассказав, что толкнуло его на этот шаг. Как оказалось, в тот день он поссорился с другом: разозлившись после конфликта, оставил оскорбительное послание на находившемся поблизости монументе.

За вандализм несовершеннолетнему грозит штраф либо привлечение к обязательным или исправительным работам.