Безработный житель Фокинского района осужден за репост в сосети

Суд Фокинского района признал виновным в распространении запрещенной информации в Интернете местного жителя, безработного 40-летнего мужчину.

Обвинение поддержала прокуратура района. Как выяснили следователи, подсудимый на своей странице опубликовал картинку, направленную на возбуждение ненависти, вражды к группе лиц по национальному и религиозному признаку.

Дело рассмотрели в особом порядке. Подсудимый признал себя виновным в совершении преступления и раскаялся.

Мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.