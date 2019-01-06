«Предприимчивый» таксист подарил чужой мобильный не менее «деловой» знакомой

Брянские правоохранители предъявили обвинение в краже 39-летнему мужчине и его 28-летней девушке, которые подозреваются в краже мобильного телефона и денег.

В полицию обратился 27-летний житель Советского района. Парень объяснил - потерял мобильный телефон, а через некоторое время с его банковского счета сняли 1600 рублей. Потерпевший добавил, что мог оставить гаджет в такси.

Вскоре сыщики задержали 39-летнего мужчину. Выяснилось, что он обнаружил в своем автомобиле оставленный пассажиром телефон и подарил его 28-летней знакомой. Та оказалась не менее «деловой», нежели ее возлюбленный: найдя приложение «Мобильный банк», перевела деньги потерпевшего на свой счет.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти и шести лет соответственно», - сообщили в пресс-службе МВД области.