В селе Старая Гута голодный подросток «похозяйничал» в пустующем доме

Унечские полицейские задержали 14-летнего парня, который подозревается в краже из чужого пустующего дома.

История случилась в селе Старая Гута Унечского района накануне новогодних праздников. 34-летняя хозяйка пару дней отсутствовала дома, а когда вернулась, увидела, что все перевернуто вверх ногами. Женщина не сразу смогла сообщить правоохранителям, что именно украли, поскольку пропажу было трудно определить из-за бардака.

Как выяснилось, похищение мог совершить 14-летний мальчик, который уже не раз попадался полицейским за нарушение закона. В отделении он признал свою вину и объяснил: воспользовался тем, что хозяйка долго отсутствовала, поэтому и проник в дом, тщательно подобрав ключ. Подростка интересовали продукты питания. Обыскав все помещения, провианта он не нашел, зато обнаружил золотое кольцо.

Ювелирное изделие уже возвратили законной владелице.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.