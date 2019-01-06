Житель Унечи расправился перед Новым годом с другом детства

Брянский следком предъявил обвинение в убийстве 51-летнему жителю Унечи.

История произошла 31 декабря 2018 года около трех часов дня. Подозреваемый находился дома с 51-летним знакомым. Мужчины выпивали. Внезапно возникла ссора, во время которой хозяин жилища несколько раз ударил ножом своего оппонента. От полученных травм потерпевший скончался.

В процессе допроса следователям обвиняемый объяснил, что таким образом наказал друга детства за прозвучавшие в свой адрес оскорбления.

Обвиняемый во время следствия будет содержаться под стражей.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.