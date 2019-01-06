В 2018 году в Брянске произошло 510 ДТП
Брянское ГИБДД подвело итоги 2018-го, и они оставляют желать лучшего, речь идет об авариях на дорогах областного центра, которых в прошлом году случилось 510.
Во всех этих ДТП пострадали люди: 591 человек получили травмы, 25 – погибли. Как сообщили в управлении ГИБДД по Брянску, 80% аварий случились из-за того, что водители нарушали правила дорожного движения.
Большинство происшествий произошло, поскольку автомобилисты не соблюдали очередность во время проездов перекрестков. Таких было 91 с шестью погибшими и 130 ранеными.
55 аварий случились по причине неправильного проезда пешеходных переходов, в них погибли четыре человека, 53 получили травмы.
Еще одна из самых важных причин происшествий – несоблюдение дистанции между транспортными средствами, таких было 48 происшествий.
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