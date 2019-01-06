В селе Макаровка при пожаре заживо сгорел 58-летний мужчина

Утром 9 января в селе Макаровка Стародубского района произошел пожар в жилом доме, в результате погиб 58-летний мужчина.

Сведения о возгорании спасатели 44-й части и подразделения «Понуровка» получили в 05:28. Через 18 минут они прибыли по указанному адресу. Как оказалось, горело строение размером 5х6 по площади.

«На тушение работало два ручных ствола. В 05.59 пламя локализовали, в 07.07 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время разбора конструкций огнеборцы нашли тело 58-летнего мужчины.

Причина устанавливается.