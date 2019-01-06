Поиск по сайту
Поиск по сайту

Серьезное ДТП на трассе «Брянск-Дятьково»: пострадала 20-летняя девушка

Опубликовано Сегодня, 18:01

20-летняя девушка, пассажирка Ford Focus, получила травмы 8 января во время ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21074» в Брянском районе.

Сотрудникам ГИБДД о поступившей в городскую больницу №1 пациентке сообщили в начале девятого вечера. У пострадавшей - закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота; врачи назначили ей лечение и отпустили домой.

Сам инцидент случился в около четырех дня на 10-м километре трассы «Брянск-Дятьково».

По предварительной информации, 49-летний водитель «ВАЗ-21074» ехал со стороны Дятькова в Брянск и, не учтя дистанцию, столкнулся с Ford Focus под управлением 27-летнего водителя.

Фото
 810
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • На трассе в Навлинском районе произошло ДТП с иномарками, есть пострадавшая
  • 43-летняя женщина угодила в больницу после ДТП в Брянске на улице Дуки
  • 32-летняя жительница Брянска пострадала из-за водителя Volkswagen Golf
  • В селе Лопушь автоледи пострадала из-за водителя Skoda Oktavia
  • «Тройное» ДТП на «горке нищих» в Брянске: пострадала 21-летняя пассажирка
    • Новости регионов
    В Починковском районе случилось серьезное ДТП
    12:26:12 09-01-2019
    8 января в Починковском районе случилась страшная авария с участием двух «ВАЗов» и иномарки Volkswagen, пострадали люди.
    В Смоленске на окружной дороге легковой автомобиль слетел в кювет
    14:49:12 06-01-2019
    5 января в Смоленской области на окружной случилась авария с участием «ВАЗа 2112», обошлось без пострадавших.
    В Велиже при пожаре в квартире едва не погибла местная жительница
    14:17:18 03-01-2019
    3 января в Велиже на улице Кропоткина случился пожар в жилом доме, во время которого могла погибнуть местная жительница.
    В Смоленске в новогоднюю ночь случилась авария с трамваем
    17:45:20 01-01-2019
    В ночь с 31 декабря на 1 января в Смоленске случилась авария с участием трамвая, об этом сообщила группа «Смоленский транспорт» в соцсетях.
    В Смоленске в новогоднюю ночь пустят дополнительные трамваи
    18:45:56 29-12-2018
    Для удобства смолян в новогоднюю ночь организуют дополнительное движение трамваев по маршрутам № 2 «ул. П. Алексеева - ул. Багратиона» и № 4 «ул. П. Алексеева - мкр.Ситники».
    Мужчина угодил под колеса Renaut в Руднянском районе
    20:50:42 27-12-2018
    26 декабря на трассе «Плоское – Приволье – Ордовка – Комиссарово – Сутоки» в Смоленской области случилась авария с участием Renaut, погиб 49-летний мужчина.
    Лента новостей
    Сегодня, 20:44
    В Брянске нашлась пропавшая 77-летняя Нина Бельцева
    Сегодня, 18:01
    Серьезное ДТП на трассе «Брянск-Дятьково»: пострадала 20-летняя девушка
    Сегодня, 17:01
    В селе Макаровка при пожаре заживо сгорел 58-летний мужчина
    Сегодня, 16:31
    В 2018 году в Брянске произошло 510 ДТП
    Сегодня, 16:06
    Житель Унечи расправился перед Новым годом с другом детства
    Сегодня, 15:34
    В селе Старая Гута голодный подросток «похозяйничал» в пустующем доме
    Сегодня, 15:08
    Брянский блогер сообщил о подорожании бензина
    Сегодня, 14:50
    В брянской детской поликлинике №2 произошел скандал
    Сегодня, 14:21
    В сети появилось видео незамерзающего чудо-источника в поселке Холмецкий Хутор (ВИДЕО)
    Сегодня, 13:30
    «Предприимчивый» таксист подарил чужой мобильный не менее «деловой» знакомой
    Сегодня, 13:17
    В Брянске появился маршрутчик-романтик
    Сегодня, 12:47
    В Клетне наказали продавцов, торговавших подозрительным мясом
    Сегодня, 12:17
    43-летний брянец разбил голову из-за водителя Chevrolet Lacetti
    Сегодня, 12:08
    Безработный житель Фокинского района осужден за репост в сосети
    Сегодня, 11:40
    В Брянске осудили жителей Куйбышева и Саратова за торговлю «солью»
    Сегодня, 11:16
    Брянский подросток, поссорившись с приятелем, оставил послание на памятнике
    Сегодня, 10:53
    24-летняя девушка пострадала в Брянске во время ДТП с тремя легковушками
    Сегодня, 10:33
    В Почепском районе легковое авто столкнулось с трактором
    Сегодня, 10:02
    Инцидент на Десне в Брянске: под лед провалился снегоход
    Сегодня, 09:53
    В селе Супонево горел склад
    Сегодня, 09:43
    В Брянской области пара торговала героином
    Сегодня, 08:00
    В Стародубском районе появится бассейн
    Сегодня, 07:00
    В Клетнянском районе во время пожара в доме пострадал человек
    Вчера, 14:55
    73-летняя жительница Клинцов осталась к Рождеству без сбережений
    Вчера, 13:55
    В Брянской области Рождество отметили около 14 тыс жителей
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:14
    Борис Пайкин: «Своей работой я стараюсь оправдать доверие избирателей»
    Сегодня, 12:31
    Менеджер «Мираторга» осуждена за кражу бензина с топливной карты компании
    6-01-2019, 20:18
    Энергетики Брянскэнерго напоминают: контакт-центры компаний отрабатывают заявки по вопросам электроснабжения в круглосуточном режиме
    5-01-2019, 17:03
    Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья призывают граждан соблюдать правила электробезопасности в период зимних праздников
    4-01-2019, 14:11
    «Мираторг» направил свыше 660 тыс рублей на компьютеризацию сельских школ Выгоничского района Брянской области
    Актуальные темы
    Происшествия Новость дня
    Инцидент на Десне в Брянске: под лед провалился снегоход
    Происшествия О главном
    В брянской детской поликлинике №2 произошел скандал
    Происшествия На дорогах Новость дня
    ДТП в Клинцах: автобус врезался в путепровод, есть пострадавшие
    Происшествия На дорогах О главном
    В аварии в Выгоничском районе пострадали четыре человека
    Новости Происшествия
    Брянскому сторожу за злую шутку перед Рождеством грозит наказание
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама биологически активных добавок

    Реклама биологически активных добавокНа этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, как можно и нельзя рекламировать биологически активные и пищевые добавки.

    Ростелеком новости
    Ростелеком» представил брянским застройщикам «Умный дом»

    Ростелеком» представил брянским застройщикам «Умный дом»«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.

    РЖД новости
    Перевозки пассажиров на МЖД выросли на 3,1%, до 739 млн человек в 2018 году

    Перевозки пассажиров на МЖД выросли на 3,1%, до 739 млн человек в 2018 годуВ 2018 году на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» зафиксирован рост перевозок пассажиров и грузов, реализованы новые проекты, создающие основу для реализации других мегапроектов, а также увеличилась производительность труда. Об этом сегодня рассказал начальник магистрали Владимир Молдавер, подводя итоги уходящего года.

    МРСК новости
    Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья обеспечили надежное электроснабжение 20 регионов России в период новогодних праздников

    В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги работы во время новогодних праздников. Благодаря тщательной проведенной подготовительной работе, грамотному руководству и высокому профессионализму, на протяжении этого периода энергетики смогли обеспечить надежное электроснабжение потребителей всех регионов операционной ответственности  Общества   (осуществляет свою деятельность в 20 субъектах РФ).

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировались

    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировалисьОбщественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.