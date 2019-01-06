Серьезное ДТП на трассе «Брянск-Дятьково»: пострадала 20-летняя девушка

20-летняя девушка, пассажирка Ford Focus, получила травмы 8 января во время ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21074» в Брянском районе.

Сотрудникам ГИБДД о поступившей в городскую больницу №1 пациентке сообщили в начале девятого вечера. У пострадавшей - закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота; врачи назначили ей лечение и отпустили домой.

Сам инцидент случился в около четырех дня на 10-м километре трассы «Брянск-Дятьково».

По предварительной информации, 49-летний водитель «ВАЗ-21074» ехал со стороны Дятькова в Брянск и, не учтя дистанцию, столкнулся с Ford Focus под управлением 27-летнего водителя.